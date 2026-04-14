鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為78.48元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.91元上修至5元，其中最高估值6.95元，最低估值4.35元，預估目標價為78.48元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.95(6.95)
|6.7
|6.25
|5.36
|最低值
|4.35(4.35)
|3.64
|3.33
|3.56
|平均值
|5.35(5.28)
|5.17
|4.97
|4.67
|中位數
|5(4.91)
|4.98
|4.85
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|295.99億
|304.65億
|295.95億
|297.06億
|最低值
|253.62億
|251.69億
|250.34億
|257.65億
|平均值
|273.40億
|272.68億
|272.04億
|276.17億
|中位數
|274.04億
|273.10億
|274.78億
|274.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|4.66
|營業收入
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
|268.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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