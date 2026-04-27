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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為80.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.69元上修至5.79元，其中最高估值6.95元，最低估值4.35元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.95(6.95)6.76.255.36
最低值4.35(4.35)3.643.333.56
平均值5.67(5.62)5.295.034.67
中位數5.79(5.69)5.175.125.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值295.99億295.31億295.95億297.06億
最低值259.42億251.69億250.34億257.65億
平均值274.90億270.87億270.25億276.17億
中位數276.10億270.63億268.74億274.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.5314.222.531.364.66
營業收入277.12億378.84億290.56億259.72億268.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTR

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