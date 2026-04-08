鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為67.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.53元下修至4.44元，其中最高估值4.93元，最低估值4.06元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.93(4.93)
|5.74
|6.13
|6.15
|最低值
|4.06(4.06)
|4.65
|5.51
|5.67
|平均值
|4.47(4.51)
|5.34
|5.79
|5.91
|中位數
|4.44(4.53)
|5.47
|5.72
|5.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|47.23億
|57.73億
|54.58億
|55.57億
|最低值
|42.91億
|50.42億
|54.58億
|55.57億
|平均值
|46.14億
|53.44億
|54.58億
|55.57億
|中位數
|46.49億
|52.88億
|54.58億
|55.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.20
|3.35
|-1.68
|2.77
|2.18
|營業收入
|87.18億
|47.76億
|26.43億
|52.93億
|47.89億
詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉四大指數收低 私募股權股急挫 蘋果拖累標普
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團CG-US的目標價調降至67元，幅度約4.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團CG-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為68.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇