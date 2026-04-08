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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.53元下修至4.44元，其中最高估值4.93元，最低估值4.06元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.93(4.93)5.746.136.15
最低值4.06(4.06)4.655.515.67
平均值4.47(4.51)5.345.795.91
中位數4.44(4.53)5.475.725.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.23億57.73億54.58億55.57億
最低值42.91億50.42億54.58億55.57億
平均值46.14億53.44億54.58億55.57億
中位數46.49億52.88億54.58億55.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.35-1.682.772.18
營業收入87.18億47.76億26.43億52.93億47.89億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCG

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