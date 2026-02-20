鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-20 08:01

美國股市周四 (19 日) 收低(圖：Reuters/TPG)

私募股權公司走跌，主要因 Blue Owl Capital(OWL-US) 決定出售 14 億美元資產，並暫停旗下某檔基金贖回，以減輕債務壓力並將資金回流投資人。

‌



受 Blue Owl Capital 困境影響，市場對信用品質及放款機構對軟體股曝險的疑慮加深，Apollo Global Management(APO-US)、Ares(ARES-US)、KKR(KKR-US) 及凱雷集團 (Carlyle Group)(CG-US) 股價下跌 1.9% 至 5.2%，Blue Owl 重挫 6%。

蘋果股價下跌 1.4%，對標普 500 指數拖累最大。

沃爾瑪下跌 1.4%，新任執行長 John Furner 上任後提出偏保守的 2027 會計年度展望，並宣布 300 億美元股票回購計畫。

近幾個月來，與 AI 相關的科技股出現震盪，因市場憂心估值偏高，且大規模 AI 投資尚未明顯轉化為營收與獲利成長。

從軟體到物流等產業，也因擔心 AI 工具快速進步將顛覆既有商業模式並加劇競爭而受衝擊。

隨著市場憂心美國與伊朗可能爆發軍事衝突、推升原油價格，標普 500 能源類股上漲 0.6%。金融類股則下跌 0.9%。

隨著伊朗核計畫僵局升溫，原油價格延續漲勢。美國總統川普周四表示，將在未來 10 天內決定是否對伊朗發動軍事打擊。

美國聯準會 (Fed) 周三公布的最新會議紀錄顯示，決策官員對今年稍晚的政策路徑仍存在分歧。

投資人也在評估周四公布的初領失業金人數，數據顯示勞動市場趨於穩定，同時密切關注周五將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，以研判利率前景。

根據 CME 的 FedWatch 工具，利率期貨交易顯示市場預估聯準會在 6 月會議降息的機率為 50%。

標普 500 創下 27 檔新高、6 檔新低；那斯達克則有 62 檔創新高、146 檔創新低。

美股成交量相對清淡，約 164 億股，低於過去 20 個交易日平均的 205 億股。

美股周四 (19 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 267.50 點，或 0.54%，收 49,395.16 點。

那斯達克指數下跌 70.91 點，或 0.31%，收 22,682.73 點。

S&P 500 指數下跌 19.42 點，或 0.28%，收 6,861.89 點。

費城半導體指數下跌 41.05 點，或 0.50%，收 8,173.30 點。

NYSE FANG + 指數下跌 21.23 點，或 0.15%，收 14,360.50 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.058%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.034%。

台股 ADR 多收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.72%。

企業新聞

據《彭博》報導，OpenAI 即將完成新一輪融資的第一階段，預計將超過 1,000 億美元。這筆資金料將用於未來建設 AI 基礎設施與擴展產品版圖，據知情人士，若將最終募資金額計入，公司整體估值或超過 8,500 億美元。

Meta 傳出將重返智慧穿戴市場，計劃今年推出旗下首款智慧手錶。據知情人士透露，Meta 已重啟代號「Malibu 2」的智慧手錶項目，預計今年稍晚正式亮相。新裝置將主打健康追蹤功能，並整合內建 AI 助理。

軟體服務商 EPAM Systems(EPAM-US) 因對第一季展望保守，令投資人失望，股價暴跌 17%。

迪爾公司 (Deere & Co)(DE-US) 股價大漲 11.6%，因這家農業機械製造商上調全年獲利預測，且第一季財報優於預期。

經濟數據

美國初領失業金人數報 20.6 萬人，預期 22.5 萬人

美國續領失業金人數報 186.9 萬人

華爾街分析

GLOBALT Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示，「市場正努力釐清哪些業務線會受到 AI 實質威脅。這項技術發展極快，像今天這樣的走勢很自然。我們正處於一個周期時刻，逐漸意識到並非所有企業都會是贏家，也不是所有預期都會實現。」