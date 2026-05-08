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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ImmunityBio Inc(IBRX-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為12.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ImmunityBio Inc(IBRX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.32元，其中最高估值-0.23元，最低估值-0.88元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.23(-0.18)0.150.61.56
最低值-0.88(-0.32)-0.340.40.82
平均值-0.51(-0.26)-0.080.511.09
中位數-0.32(-0.26)-0.070.520.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.56億7.82億14.40億30.55億
最低值1.72億2.83億8.35億13.15億
平均值2.10億4.84億12.10億21.76億
中位數2.05億4.54億13.54億21.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.89-1.04-1.15-0.62-0.38
營業收入93萬24萬62萬1,475萬1.13億

詳細資訊請看美股內頁：
ImmunityBio Inc(IBRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIBRX

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