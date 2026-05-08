鉅亨速報 - Factset 最新調查：ImmunityBio Inc(IBRX-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ImmunityBio Inc(IBRX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.32元，其中最高估值-0.23元，最低估值-0.88元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.23(-0.18)
|0.15
|0.6
|1.56
|最低值
|-0.88(-0.32)
|-0.34
|0.4
|0.82
|平均值
|-0.51(-0.26)
|-0.08
|0.51
|1.09
|中位數
|-0.32(-0.26)
|-0.07
|0.52
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.56億
|7.82億
|14.40億
|30.55億
|最低值
|1.72億
|2.83億
|8.35億
|13.15億
|平均值
|2.10億
|4.84億
|12.10億
|21.76億
|中位數
|2.05億
|4.54億
|13.54億
|21.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.89
|-1.04
|-1.15
|-0.62
|-0.38
|營業收入
|93萬
|24萬
|62萬
|1,475萬
|1.13億
詳細資訊請看美股內頁：
ImmunityBio Inc(IBRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ImmunityBio Inc(IBRX-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為12.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ImmunityBio Inc(IBRX-US)EPS預估上修至-0.29元，預估目標價為12.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ImmunityBio Inc(IBRX-US)EPS預估上修至-0.39元，預估目標價為9.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為114.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇