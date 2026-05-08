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營收速報 - 青雲(5386)4月營收25.35億元年增率高達405.26％

鉅亨網新聞中心

青雲(5386-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣25.35億元，年增率405.26%，月增率-22.25%。

今年1-4月累計營收為111.49億元，累計年增率537.62%。

最新價為470元，近5日股價上漲24.01%，相關電腦及週設類指數上漲10.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-268 張
  • 外資買賣超：-200 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 25.35億 405% -22%
26/3 32.61億 547% 13%
26/2 28.92億 1025% 17%
26/1 24.61億 407% 216%
25/12 7.79億 69% -15%
25/11 9.18億 67% 12%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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