營收速報 - 青雲(5386)4月營收25.35億元年增率高達405.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為111.49億元，累計年增率537.62%。
最新價為470元，近5日股價上漲24.01%，相關電腦及週設類指數上漲10.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-268 張
- 外資買賣超：-200 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|25.35億
|405%
|-22%
|26/3
|32.61億
|547%
|13%
|26/2
|28.92億
|1025%
|17%
|26/1
|24.61億
|407%
|216%
|25/12
|7.79億
|69%
|-15%
|25/11
|9.18億
|67%
|12%
青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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