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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至5.69元，預估目標價為119.38元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.69元，其中最高估值6.17元，最低估值4.98元，預估目標價為119.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值6.17(6.17)6.87.21
最低值4.98(4.98)5.345.74
平均值5.64(5.62)6.196.71
中位數5.69(5.58)6.256.83

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值51.46億54.70億58.19億
最低值46.20億48.28億52.32億
平均值49.71億52.10億55.06億
中位數49.97億52.38億54.79億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.782.233.874.134.80
營業收入54.81億45.39億42.98億45.55億48.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLOGI

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