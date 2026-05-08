鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.(LOGI-US)EPS預估上修至5.69元，預估目標價為119.38元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.69元，其中最高估值6.17元，最低估值4.98元，預估目標價為119.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.17(6.17)
|6.8
|7.21
|最低值
|4.98(4.98)
|5.34
|5.74
|平均值
|5.64(5.62)
|6.19
|6.71
|中位數
|5.69(5.58)
|6.25
|6.83
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.46億
|54.70億
|58.19億
|最低值
|46.20億
|48.28億
|52.32億
|平均值
|49.71億
|52.10億
|55.06億
|中位數
|49.97億
|52.38億
|54.79億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.78
|2.23
|3.87
|4.13
|4.80
|營業收入
|54.81億
|45.39億
|42.98億
|45.55億
|48.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Logitech International S.A.(LOGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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