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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.9元，其中最高估值2.25元，最低估值1.29元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.25(2.25)2.422.742.85
最低值1.29(0.91)1.331.41.99
平均值1.88(1.88)2.042.042.42
中位數1.9(1.95)2.042.062.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.78億70.06億70.45億61.06億
最低值57.45億53.88億57.59億58.76億
平均值62.43億64.76億65.12億59.91億
中位數63.01億64.73億65.38億59.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

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