鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估上修至26.99元，預估目標價為263.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.4元上修至26.99元，其中最高估值27.05元，最低估值24.34元，預估目標價為263.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.05(27.05)
|31.14
|33.12
|36.2
|最低值
|24.34(24.34)
|27.47
|29.08
|36.2
|平均值
|26.42(26.22)
|29.06
|31.61
|36.2
|中位數
|26.99(26.4)
|29.23
|32
|36.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|276.07億
|300.71億
|328.46億
|334.48億
|最低值
|254.23億
|267.58億
|277.96億
|334.48億
|平均值
|265.34億
|279.17億
|298.90億
|334.48億
|中位數
|265.71億
|276.02億
|293.26億
|334.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.04
|9.21
|13.44
|10.73
|17.69
|營業收入
|166.51億
|162.57億
|185.77億
|221.62億
|236.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估上修至27元，預估目標價為261.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.RGA-US的目標價調升至261元，幅度約6.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為114.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇