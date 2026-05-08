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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估上修至26.99元，預估目標價為263.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.4元上修至26.99元，其中最高估值27.05元，最低估值24.34元，預估目標價為263.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值27.05(27.05)31.1433.1236.2
最低值24.34(24.34)27.4729.0836.2
平均值26.42(26.22)29.0631.6136.2
中位數26.99(26.4)29.233236.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值276.07億300.71億328.46億334.48億
最低值254.23億267.58億277.96億334.48億
平均值265.34億279.17億298.90億334.48億
中位數265.71億276.02億293.26億334.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.049.2113.4410.7317.69
營業收入166.51億162.57億185.77億221.62億236.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGA

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Reinsurance Group Of America, Inc.212.81-0.83%

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