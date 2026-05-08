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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為191.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.3元上修至9.6元，其中最高估值9.77元，最低估值9.09元，預估目標價為191.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.77(9.65)11.8913.5714.92
最低值9.09(9.09)9.8511.0114.92
平均值9.47(9.32)10.7512.3414.92
中位數9.6(9.3)10.8412.4514.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.87億36.23億37.32億38.44億
最低值33.01億33.76億37.25億38.44億
平均值33.67億34.93億37.28億38.44億
中位數33.59億35.00億37.28億38.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.627.957.417.90-5.32
營業收入32.51億40.33億40.37億38.75億32.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMIDD

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