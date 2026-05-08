鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司(MIDD-US)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為191.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.3元上修至9.6元，其中最高估值9.77元，最低估值9.09元，預估目標價為191.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.77(9.65)
|11.89
|13.57
|14.92
|最低值
|9.09(9.09)
|9.85
|11.01
|14.92
|平均值
|9.47(9.32)
|10.75
|12.34
|14.92
|中位數
|9.6(9.3)
|10.84
|12.45
|14.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.87億
|36.23億
|37.32億
|38.44億
|最低值
|33.01億
|33.76億
|37.25億
|38.44億
|平均值
|33.67億
|34.93億
|37.28億
|38.44億
|中位數
|33.59億
|35.00億
|37.28億
|38.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.62
|7.95
|7.41
|7.90
|-5.32
|營業收入
|32.51億
|40.33億
|40.37億
|38.75億
|32.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Middleby公司(MIDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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