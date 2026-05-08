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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corpay公司(CPAY-US)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為389.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corpay公司(CPAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由26元上修至26.42元，其中最高估值27元，最低估值25.52元，預估目標價為389.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值27(26.79)31.7537.75
最低值25.52(25.52)28.3333.29
平均值26.34(26.05)30.134.81
中位數26.42(26)30.0334.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值53.28億60.86億64.37億
最低值51.98億56.62億60.81億
平均值52.67億57.89億62.95億
中位數52.76億57.78億63.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.9912.4213.2013.9715.03
營業收入28.34億34.27億37.58億39.75億45.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Corpay公司(CPAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPAY

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