鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corpay公司(CPAY-US)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為389.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corpay公司(CPAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由26元上修至26.42元，其中最高估值27元，最低估值25.52元，預估目標價為389.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27(26.79)
|31.75
|37.75
|最低值
|25.52(25.52)
|28.33
|33.29
|平均值
|26.34(26.05)
|30.1
|34.81
|中位數
|26.42(26)
|30.03
|34.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.28億
|60.86億
|64.37億
|最低值
|51.98億
|56.62億
|60.81億
|平均值
|52.67億
|57.89億
|62.95億
|中位數
|52.76億
|57.78億
|63.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.99
|12.42
|13.20
|13.97
|15.03
|營業收入
|28.34億
|34.27億
|37.58億
|39.75億
|45.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Corpay公司(CPAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為38.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial N.V.(FER-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為72.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇