鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series AFWONA-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值135元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A今(8日)收盤價為85.71元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股FWONA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A85.71+4.95%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty