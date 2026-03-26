鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為112.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.57元，其中最高估值3.75元，最低估值0.62元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.75(3.75)
|4.46
|5.17
|5.98
|最低值
|0.62(0.62)
|1.55
|1.91
|3.43
|平均值
|1.72(1.75)
|2.37
|3.12
|4.52
|中位數
|1.57(1.89)
|2.25
|2.86
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.53億
|54.61億
|58.97億
|63.85億
|最低值
|45.12億
|49.36億
|51.64億
|58.88億
|平均值
|47.54億
|52.20億
|55.99億
|61.09億
|中位數
|47.47億
|52.18億
|56.08億
|60.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|2.22
|營業收入
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
|44.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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