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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.57元，其中最高估值3.75元，最低估值0.62元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.75(3.75)4.465.175.98
最低值0.62(0.62)1.551.913.43
平均值1.72(1.75)2.373.124.52
中位數1.57(1.89)2.252.864.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.53億54.61億58.97億63.85億
最低值45.12億49.36億51.64億58.88億
平均值47.54億52.20億55.99億61.09億
中位數47.47億52.18億56.08億60.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.822.390.79-0.122.22
營業收入21.36億25.73億32.22億36.53億44.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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