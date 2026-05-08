鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調升至130元，幅度約8.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至130元，調升幅度8.33%。其中最高估值195元，最低估值72元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀15位、保持中立12位、保守悲觀2位。
Akamai科技今(8日)收盤價為116.69元。近5日股價上漲8.33%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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