鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-24 07:01

據《路透》報導，CrowdStrike(CRWD-US) 與 Datadog(DDOG-US) 等多家資安公司股價周一 (23 日) 重挫，投資人持續評估 AI 新創 Anthropic 推出新安全工具對產業的潛在影響。

CrowdStrike重挫近10%資安股集體嚇跌(圖：Shutterstock)

Anthropic 推出的新功能 Claude Code Security，旨在偵測開源軟體程式庫中的高嚴重性漏洞，並提供修補程式以修復錯誤。

CrowdStrike 股價重挫 9.8%、Datadog 大跌逾 11%，Zscaler(ZS-US) 跌逾 10%，Fortinet(FTNT-US) 跌幅 5.5%，Okta(OKTA-US) 跌約 6%，Palo Alto Networks(PANW-US) 下跌 3%，SentinelOne(S-US) 則下跌 4.6%。

近幾個月來，隨著市場憂心 AI 工具能力日益提升，軟體股普遍承壓，尤其是在 Anthropic 為其大型語言模型 Claude 推出外掛功能後，市場視此為該新創邁向「應用層」的重要一步。

Robert W. Baird 資安與基礎設施分析師 Shrenik Kothari 表示，「我們今天看到的，其實是由恐慌情緒與敘事主導的拋售潮延續。」

Kothari 指出，Claude Code Security 並不具備即時資安防護功能，例如偵測正在發生的入侵、阻止進行中的攻擊，或管理生產環境中已編譯的軟體元件，這些能力仍由其他專業資安平台提供。

一些分析師認為，這波拋售反應過度，主要源自一種過於簡化的敘事：即 AI 將使現有資安解決方案失去必要性。