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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值134元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀14位、保持中立12位、保守悲觀2位。

Akamai科技今(7日)收盤價為114.6元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲4.23%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AKAM市場預估目標價

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