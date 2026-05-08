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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化ROK-US的目標價調升至478.5元，幅度約4.02%

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)提出目標價估值：中位數由460元上修至478.5元，調升幅度4.02%。其中最高估值525元，最低估值350元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予洛克威爾自動化評價：積極樂觀14位、保持中立16位、保守悲觀1位。

洛克威爾自動化今(8日)收盤價為448.55元。近5日股價上漲4.02%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ROK市場預估目標價

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洛克威爾自動化448.55-2.35%

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