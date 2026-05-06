鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至12.81元，預估目標價為459.50元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.81元，其中最高估值13.5元，最低估值11.88元，預估目標價為459.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.5(12.69)
|15.25
|16.6
|17.45
|最低值
|11.88(11.65)
|13.34
|14.64
|16.7
|平均值
|12.59(12.14)
|14.12
|15.63
|17.08
|中位數
|12.81(12.11)
|14.13
|15.6
|17.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|91.09億
|98.03億
|103.04億
|108.20億
|最低值
|87.78億
|92.27億
|98.04億
|102.94億
|平均值
|89.23億
|94.23億
|100.08億
|105.57億
|中位數
|89.22億
|94.16億
|99.93億
|105.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.58
|7.97
|11.95
|8.28
|7.67
|營業收入
|69.96億
|77.60億
|90.52億
|82.62億
|83.43億
詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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