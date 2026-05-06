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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至12.81元，預估目標價為459.50元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.81元，其中最高估值13.5元，最低估值11.88元，預估目標價為459.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.5(12.69)15.2516.617.45
最低值11.88(11.65)13.3414.6416.7
平均值12.59(12.14)14.1215.6317.08
中位數12.81(12.11)14.1315.617.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值91.09億98.03億103.04億108.20億
最低值87.78億92.27億98.04億102.94億
平均值89.23億94.23億100.08億105.57億
中位數89.22億94.16億99.93億105.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.587.9711.958.287.67
營業收入69.96億77.60億90.52億82.62億83.43億

詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROK

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