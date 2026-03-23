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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.05元，其中最高估值2.43元，最低估值1.77元，預估目標價為46.48元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.43(2.43)
|2.6
|2.88
|3.22
|最低值
|1.77(1.77)
|1.99
|2.09
|2.44
|平均值
|2.08(2.08)
|2.28
|2.44
|2.77
|中位數
|2.05(2.02)
|2.23
|2.42
|2.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.12億
|88.91億
|97.69億
|61.95億
|最低值
|45.90億
|52.58億
|57.38億
|57.40億
|平均值
|55.31億
|61.77億
|66.01億
|59.68億
|中位數
|54.88億
|57.29億
|57.86億
|59.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|1.91
|營業收入
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
|54.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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