鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 19:00

華新 (1605-TW) 今 (28) 日開出 6 月盤價，不銹鋼主要原料價格持續上揚，加上印尼政府調整資源商品政策，將進一步推升鋼廠原料成本，成本壓力仍處高位，6 月再度調漲 300 系及 316 產品盤價，今年以來已連續 6 個月調漲。

華新6月再調漲316不銹鋼產品每噸7000-9000元 連續6個月上漲。(鉅亨網資料照)

華新指出，受到國際能源價格維持高檔影響，包括鉬、銅及廢鋼等不銹鋼原料價格也持續上行。另外，印尼政府近期宣布，將戰略資源商品改由國營企業統一管理，預期將對鎳價形成支撐，進一步推升鋼廠原料成本，整體成本壓力仍處高位。

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為合理反映原料成本變動，針對 6 月盤元產品調整價格，300 系產品每公噸調漲 3000 元；316 系產品則依含鉬比例，每公噸調漲 7000 至 9000 元。另外，200 系與 400 系產品維持平盤。