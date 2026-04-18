鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-18 11:01

台股自動化族群本周表現亮眼，上銀 (2049-TW)4/17 收在 291 元，創 1 年多新高，獲外資連 3 買，本周累計漲幅 20.25%；同集團的大銀微系統 (4576-TW)4/17 收在 196 元，本周累計漲幅 18.79%。

上銀 3 月營收 23.57 億元，年增 17.4%，創下 29 個月以來的高點。隨著全球製造業 PMI 回升，上銀 2026 全年營收有望挑戰雙位數成長。

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大銀微系統 3 月營收亮麗，達 3.21 億元，月增 25.96%、年增達 49.5%，創下近 4 年來新高，顯示精密運動控制元件的需求正隨著半導體設備復甦而快速反彈。

上銀攜手大銀日前聯合參展「2026 台北電子生產製造設備展」，大銀推出新型奈米級定位平台，整合多維度模組與驅控一體化控制系統，以因應前端市場的高階應用需求；並結合上銀 PLP 自動化次系統，為客戶提供完整且高效的整合解決方案。

隨著 AI 技術與發展，市場對高階傳動元件如滾珠螺桿、線性滑軌與精密定位系統需求大增，其中，大銀微米及奈米級定位系統在手訂單能見度高達 4-6 個月。

法人指出，經歷長達一年多的產業去庫存，工具機與自動化組件的庫存水位已降至健康水準，中國及東南亞市場的拉貨動能明顯回升。

上銀日 K 線圖