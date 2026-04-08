鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-08 17:49

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 3628.03 億元，累計今年第一季營收 8092.21 億元，3 月與第一季營收雙雙創下歷史新高。廣達指出，第一季輝達(NVDA-US)GB300 出貨順暢，出貨量已高於 GB200，也是推升營收的主要動能。

廣達 3 月營收 3628.03 億元，月增 68.3%，年增 88.4%；累計今年第一季營收 8092.21 億元，季增 26.71%，年增 66.6%。

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至於筆電出貨，廣達 3 月筆電出貨 530 萬台，月增 1.65 倍，年增 8.16%；累計今年第一季筆電出貨 1000 萬台，季減 8.26%，年減 7.41%。

廣達指出，原先預期第一季筆電出貨將季減超過 2 成，但 3 月受惠季底拉貨效應，加上客戶新品評價表現佳，帶動筆電出貨表現優於預期。不過廣達也強調，雖然 3 月季底拉貨動能強勁，實際的終端消費需求是否能轉化為實質訂單仍須觀察。

針對記憶體 DRAM 漲價，廣達認為，不同客戶的零組件採購策略不同，有些客戶可提前確認記憶體價格。即便美系客戶在其法說會中指出，第一季記憶體上漲的價格可自行吸收，但吸收到一定程度，也可能進一步轉嫁到終端銷售的價格上，並影響消費者購買意願。因此對於第二季及今年全年的筆電展望，尚未完全明朗。