鉅亨網新聞中心 2026-05-08 15:00

據陸媒《上觀新聞》引述消息人士透露，上海大模型公司階躍星辰即將完成一輪高達 25 億美元的融資，這不僅是該公司今年以來的第二筆大額融資，更超越了月之暗面 (Moonshot AI) 近期完成的 20 億美元融資，成為當前中國大模型領域金額最高的單輪融資。

刷新單輪融資紀錄 階躍星辰獲25億美元注資 或成港股大模型第三股(圖:shutterstock)

產業資本集中入場

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與以往由財務投資人主導的融資不同，階躍星辰本輪融資的一個顯著特點是產業鏈資本的深度參與。除了老股東騰訊、五源資本、啟明創投等持續跟投外，華勤技術、龍旗科技、豪威集團及中興通訊等多家手機及消費電子龍頭企業紛紛入局。

這類資本的集體湧入，反映了模型能力向手機、PC 及可穿戴設備等終端遷移的確定趨勢。其中，華勤與龍旗作為全球手機 ODM 第一梯隊，提供研發與製造服務；豪威則是關鍵的圖像傳感器供應商；中興手機此前已與階躍星辰展開深度合作，將 AI 功能落地於努比亞 Z80 Ultra 等旗艦機型。這種「資本綁定」意味著技術、應用場景與供應鏈將實現更深度的耦合。

「港版淡馬錫」背書

階躍星辰的上市進程正在顯著加快。知情人士透露，該公司已拆除紅籌架構，並於今年 4 月完成股改，由有限責任公司變更為股份有限公司，這些動作被視為赴港 IPO 的關鍵前置步驟。

值得注意的是，被譽為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司 (HKIC) 也出現在股東名單中。作為香港特區政府設立的投資平台，HKIC 目前在大模型領域僅押注了階躍星辰一家公司，其入股無疑為其赴港上市提供了強大的官方背書。

若進程順利，階躍星辰有望繼智譜、MiniMax 之後，成為第三家登陸港交所的國產大模型領軍企業。

核心團隊與技術矩陣

階躍星辰於 2023 年在上海成立，由微軟前全球副總裁姜大昕博士創辦。今年 1 月，公司宣佈引入曠視科技聯合創始人印奇擔任董事長，與 CEO 姜大昕、首席科學家張祥雨及 CTO 朱亦博組成「黃金管理團隊」。

在技術層面，階躍星辰已發佈 Step 系列通用大模型矩陣，覆蓋語言、多模態和推理能力。其開源的 Step 3.5 Flash 系列模型，在 Agent 場景和數學任務上的表現已逼近閉源模型，具備處理複雜、長鏈條任務的能力。

大模型「六小虎」暗戰升級

目前，中國大模型「六小虎」(包含智譜、MiniMax、月之暗面、階躍星辰、DeepSeek 等) 正展開激烈的軍備競賽。月之暗面近期估值已突破 200 億美元，而 DeepSeek 的融資估值據傳甚至飆升至 450 億美元。