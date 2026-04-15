被動元件新兵新聿科預計4/22登興櫃 AI需求旺下半年樂觀全年雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-15 18:32

功率型電感廠新聿科 (7912-TW) 將於 4 月 22 日以每股參考價 112 元登錄興櫃，董事長凃俊宏表示，受惠於 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 需求強勁拉動，下半年非常樂觀，全年營收可望雙位數成長，並將於泰國擴產。

左起為新聿科董事長凃俊宏、總經理蔡志遠。(鉅亨網記者彭昱文攝)

凃俊宏表示，新聿科已成功導入 NVIDIA Blackwell 平台並進入量產階段，並通過輝達次世代 Vera Rubin 平台認證；同時也成為 AMD Venice 平台公版結構的主要供應商，綁定全球兩大 GPU 龍頭的次世代運算架構。

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此外，新聿科亦積極參與 Intel 與 AMD 次世代 X86 平台開發，並成為 AMD 平台 CRB(Customer Reference Board) 參考設計的指定供應商；另外，技嘉也是新聿科策略股東，進一步強化公司在 AI 伺服器供應鏈中的戰略地位。

目前新聿科客戶涵蓋國內 AI 伺服器主要代工廠，以及交換器大廠，終端客戶涵蓋多家雲端服務供應商 (CSP)，凃俊宏表示，從營收結構觀察，公司 AI 營收比重由 2023 年的 24% 大幅提升至 2025 年的 47%，今年可望進一步到 6 成。

以 AI 伺服器為例，單台功耗普遍超過 3,000 瓦以上，所需電感用量較一般伺服器增加近 1 倍；TLVR 架構已成為新一代伺服器電源設計的主流方案，帶動相關電感產品需求大幅攀升。