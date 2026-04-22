鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-22 10:59

電感廠新聿科 (7912-TW) 今 (22) 日以 112 元參考價登錄興櫃，受惠 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 需求強勁拉動，公司對下半年非常樂觀，全年營收可望雙位數成長，今日早盤最高來到 1845 元，漲幅高達 1547%，成為被動元件股王。

新聿科董事長凃俊宏表示表示，公司產品已導入輝達 Blackwell 平台並進入量產階段，並通過次世代 Vera Rubin 平台認證；同時也成為 AMD Venice 平台公版結構的主要供應商，綁定全球兩大 GPU 龍頭的次世代運算架構。

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此外，新聿科亦積極參與 Intel 與 AMD 次世代 X86 平台開發，並成為 AMD 平台 CRB(Customer Reference Board) 參考設計的指定供應商；另外，技嘉也是新聿科策略股東，進一步強化公司在 AI 伺服器供應鏈中的戰略地位。