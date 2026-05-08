俄羅斯：「勝利日」停火期間俄軍全面停止作戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-08 09:25

俄羅斯國防部 7 日（周四）發布公告，稱根據普丁總統的決定，在慶祝蘇聯人民偉大衛國戰爭勝利 81 周年之際，俄方宣布自 5 月 8 日零時起至 5 月 10 日前停火。

「勝利日」停火期間俄軍全面停止作戰。（圖：Shutterstock）

在此期間，俄羅斯武裝力量所有部隊在特別軍事行動區域完全停止作戰行動。同時，俄方將停止使用飛彈部隊和炮兵、海空基遠程高精度武器以及攻擊型無人機，打擊烏克蘭武裝部隊駐地以及烏克蘭縱深地區與軍工綜合體和武裝部隊相關基礎設施。

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俄方呼籲烏克蘭採取類似做法。

俄羅斯國防部強調，如果烏克蘭武裝部隊在特別軍事行動區內違反停火，或企圖襲擊俄羅斯境內居民點和目標，俄羅斯聯邦武裝力量將予以對等回應。

此外，如果烏方試圖破壞莫斯科慶祝偉大衛國戰爭勝利 81 周年的活動，俄羅斯聯邦武裝力量將對基輔市中心發動大規模飛彈襲擊。

俄羅斯國防部再次提醒基輔平民和外國外交機構工作人員需及時撤離基輔市。