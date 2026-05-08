鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-08 09:52

俄羅斯數位發展、通訊和大眾媒體部表示，5 月 9 日「勝利日」活動期間莫斯科全境行動網路將受到全面限制，簡訊服務同步受限。

據俄羅斯《國際文傳電訊社》7 日（周四）報導，該部門說，「為確保 5 月 9 日『勝利日』活動安全舉行，莫斯科行動網路的訪問（含白名單網站）及簡訊服務將臨時受限。」家庭有線寬頻及 Wi-Fi 維持正常運行，不受任何限制。

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此外，5 月 7 日至 8 日，莫斯科不計劃限制行動網路使用，但若出現安全威脅，可隨時採取臨時應急限流措施。

早前俄羅斯電信公司已發布通知，稱未來數日莫斯科及周邊地區可能對行動網路限流。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在 4 月 29 日表示，今年 5 月 9 日舉行的紅場「勝利日」閱兵將不會展示軍事裝備，部分原因與烏克蘭「恐怖主義活動」有關。

佩斯科夫說，今年閱兵照常舉行，但規模會有所縮減。「在恐怖主義威脅下，俄羅斯當然要採取一切措施儘量降低危險。」

烏克蘭總統澤倫斯基 4 日暗示，他可能會派無人機襲擊紅場閱兵式。

澤倫斯基說：「俄羅斯宣布將於 5 月 9 日舉行閱兵式，但不會展示軍事裝備。如果這種說法屬實，這將是多年來俄羅斯首次無法在閱兵式上展示武器，代表俄羅斯已經不如以往強大。」