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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.67元，預估目標價為140.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.56元下修至-5.67元，其中最高估值-3.93元，最低估值-6.75元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-3.93(-3.93)-0.923.1517.36
最低值-6.75(-6.75)-7.22-5.47-1.55
平均值-5.59(-5.56)-4.24-1.312.99
中位數-5.67(-5.56)-3.94-0.982.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4,370萬3.74億10.95億23.82億
最低值16萬5,040萬1.94億4.38億
平均值1,381萬1.87億4.96億9.05億
中位數855萬1.97億4.92億8.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-1.65-2.17-3.93-5.85
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUVL

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Nuvalent Inc - Class A101.975-2.19%

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