鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.67元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.56元下修至-5.67元，其中最高估值-3.93元，最低估值-6.75元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-3.93(-3.93)
|-0.92
|3.15
|17.36
|最低值
|-6.75(-6.75)
|-7.22
|-5.47
|-1.55
|平均值
|-5.59(-5.56)
|-4.24
|-1.31
|2.99
|中位數
|-5.67(-5.56)
|-3.94
|-0.98
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,370萬
|3.74億
|10.95億
|23.82億
|最低值
|16萬
|5,040萬
|1.94億
|4.38億
|平均值
|1,381萬
|1.87億
|4.96億
|9.05億
|中位數
|855萬
|1.97億
|4.92億
|8.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-1.65
|-2.17
|-3.93
|-5.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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