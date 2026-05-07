盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.28%，報493.61美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日22:48股價上漲24.78美元，報493.61美元，漲幅5.28%，成交量4,449,551（股），盤中最高價493.61美元、最低價443.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.73%
- 近 1 月：+13.61%
- 近 3 月：+15.27%
- 近 6 月：-24.55%
- 今年以來：-30.42%
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