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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.28%，報493.61美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日22:48股價上漲24.78美元，報493.61美元，漲幅5.28%，成交量4,449,551（股），盤中最高價493.61美元、最低價443.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.73%
  • 近 1 月：+13.61%
  • 近 3 月：+15.27%
  • 近 6 月：-24.55%
  • 今年以來：-30.42%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A507.06+8.15%

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