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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至-0.72元，預估目標價為32.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.7元下修至-0.72元，其中最高估值-0.12元，最低估值-1.05元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.12(-0.12)0.931.320.23
最低值-1.05(-0.91)-0.6-0.270.23
平均值-0.7(-0.67)0.010.360.23
中位數-0.72(-0.7)-0.210.20.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.20億26.12億30.52億34.86億
最低值19.60億21.85億25.07億28.55億
平均值21.12億24.03億27.63億31.71億
中位數21.08億23.76億27.32億31.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.89-2.96-2.16-1.68-0.96
營業收入11.11億13.91億21.87億18.13億18.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSU

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Unity Software Inc26.73-2.02%

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