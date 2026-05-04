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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報483.08美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間04日22:20股價上漲23.08美元，報483.08美元，漲幅5.02%，成交量1,168,039（股），盤中最高價483.08美元、最低價462.05美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.61%
  • 近 1 月：+19.06%
  • 近 3 月：-0.39%
  • 近 6 月：-27.23%
  • 今年以來：-31.73%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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道瓊指數49079.23-0.85%
NASDAQ25014.35-0.40%
費城半導體10520.91-0.70%
Applovin Corp - Class A468.975+1.95%

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