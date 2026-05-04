盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報483.08美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間04日22:20股價上漲23.08美元，報483.08美元，漲幅5.02%，成交量1,168,039（股），盤中最高價483.08美元、最低價462.05美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.61%
- 近 1 月：+19.06%
- 近 3 月：-0.39%
- 近 6 月：-27.23%
- 今年以來：-31.73%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.05%，報200.52美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報10485.88點
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌5.05%，報342.35美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.03%，報323.3美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇