鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為7.00元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.08元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.33元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.15(0.15)
|0.44
|0.49
|0.66
|最低值
|-0.33(-0.33)
|-0.26
|-0.19
|-0.15
|平均值
|-0.09(-0.11)
|0.07
|0.19
|0.28
|中位數
|-0.08(-0.09)
|0.08
|0.25
|0.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.53億
|80.07億
|84.01億
|89.92億
|最低值
|65.31億
|69.61億
|74.69億
|78.94億
|平均值
|67.08億
|73.86億
|79.86億
|84.84億
|中位數
|67.06億
|73.64億
|80.15億
|86.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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