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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為7.00元

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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.08元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.33元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.15(0.15)0.440.490.66
最低值-0.33(-0.33)-0.26-0.19-0.15
平均值-0.09(-0.11)0.070.190.28
中位數-0.08(-0.09)0.080.250.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.53億80.07億84.01億89.92億
最低值65.31億69.61億74.69億78.94億
平均值67.08億73.86億79.86億84.84億
中位數67.06億73.64億80.15億86.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.31-0.89-0.82-0.42-0.27
營業收入41.17億46.02億46.06億53.61億59.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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