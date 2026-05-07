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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GXO Logistics Inc(GXO-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GXO Logistics Inc(GXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.2元，最低估值2.95元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.2(3.2)3.754.88
最低值2.95(2.9)3.33.75
平均值3.04(3.01)3.494.18
中位數3.05(3)3.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值141.97億153.54億157.46億
最低值137.69億144.89億152.11億
平均值139.93億148.02億155.29億
中位數140.22億147.77億155.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.331.671.921.120.28
營業收入79.40億89.93億97.78億117.09億131.78億

詳細資訊請看美股內頁：
GXO Logistics Inc(GXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGXO

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