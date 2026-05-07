鉅亨速報 - Factset 最新調查：GXO Logistics Inc(GXO-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GXO Logistics Inc(GXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.2元，最低估值2.95元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.2(3.2)
|3.75
|4.88
|最低值
|2.95(2.9)
|3.3
|3.75
|平均值
|3.04(3.01)
|3.49
|4.18
|中位數
|3.05(3)
|3.5
|4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.97億
|153.54億
|157.46億
|最低值
|137.69億
|144.89億
|152.11億
|平均值
|139.93億
|148.02億
|155.29億
|中位數
|140.22億
|147.77億
|155.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.33
|1.67
|1.92
|1.12
|0.28
|營業收入
|79.40億
|89.93億
|97.78億
|117.09億
|131.78億
詳細資訊請看美股內頁：
GXO Logistics Inc(GXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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