鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime Corp(SITM-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為825.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SiTime Corp(SITM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至7.8元，其中最高估值8.32元，最低估值7.47元，預估目標價為825.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.32(5.54)
|13.54
|19.54
|最低值
|7.47(4.81)
|8.75
|11.5
|平均值
|7.85(5.16)
|10.66
|14.04
|中位數
|7.8(5.2)
|10
|12.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.38億
|9.52億
|12.91億
|最低值
|4.58億
|5.50億
|9.16億
|平均值
|5.84億
|7.69億
|10.30億
|中位數
|5.95億
|7.67億
|9.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.53
|1.03
|-3.63
|-4.05
|-1.72
|營業收入
|2.19億
|2.84億
|1.44億
|2.03億
|3.27億
詳細資訊請看美股內頁：
SiTime Corp(SITM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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