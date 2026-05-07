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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime Corp(SITM-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為825.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SiTime Corp(SITM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.2元上修至7.8元，其中最高估值8.32元，最低估值7.47元，預估目標價為825.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.32(5.54)13.5419.54
最低值7.47(4.81)8.7511.5
平均值7.85(5.16)10.6614.04
中位數7.8(5.2)1012.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值6.38億9.52億12.91億
最低值4.58億5.50億9.16億
平均值5.84億7.69億10.30億
中位數5.95億7.67億9.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.531.03-3.63-4.05-1.72
營業收入2.19億2.84億1.44億2.03億3.27億

詳細資訊請看美股內頁：
SiTime Corp(SITM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSITM

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