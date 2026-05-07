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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為55.08元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.62元，其中最高估值0.69元，最低估值0.42元，預估目標價為55.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.69(0.81)1.071.51.58
最低值0.42(0.42)0.450.971.58
平均值0.6(0.62)0.831.251.58
中位數0.62(0.63)0.871.291.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.14億66.46億67.92億72.60億
最低值55.61億59.70億63.43億72.60億
平均值57.24億61.80億65.34億72.60億
中位數57.28億61.48億65.17億72.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-0.65-0.09-1.540.47
營業收入44.07億51.94億55.68億57.39億47.35億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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GFL Environmental Inc. (Sub Voting)36.49+0.27%

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