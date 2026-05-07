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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.59元，預估目標價為255.00元

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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.59元，其中最高估值3.48元，最低估值1.96元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.48(3.48)6.569.713.17
最低值1.96(1.83)3.475.017.28
平均值2.56(2.55)4.536.99.61
中位數2.59(2.53)4.386.849.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值181.16億223.81億260.83億304.81億
最低值171.43億206.26億238.25億272.75億
平均值176.66億212.11億250.68億292.45億
中位數176.85億211.65億251.47億294.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.39-3.68-1.420.292.13
營業收入48.88億65.83億86.35億107.22億137.17億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDASH

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