鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至25.06元，預估目標價為257.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.06元上修至25.06元，其中最高估值40.89元，最低估值14.38元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.89(40.89)
|26.71
|23.42
|29.4
|最低值
|14.38(14.38)
|13.32
|9.94
|29.4
|平均值
|24.82(24.03)
|20.21
|17.43
|29.4
|中位數
|25.06(24.06)
|20.48
|17.44
|29.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,737.43億
|1,600.00億
|1,506.91億
|最低值
|1,390.39億
|1,271.75億
|1,314.17億
|平均值
|1,528.35億
|1,431.78億
|1,409.13億
|中位數
|1,524.10億
|1,408.43億
|1,397.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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