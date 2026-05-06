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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至25.06元，預估目標價為257.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.06元上修至25.06元，其中最高估值40.89元，最低估值14.38元，預估目標價為257.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值40.89(40.89)26.7123.4229.4
最低值14.38(14.38)13.329.9429.4
平均值24.82(24.03)20.2117.4329.4
中位數25.06(24.06)20.4817.4429.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,737.43億1,600.00億1,506.91億
最低值1,390.39億1,271.75億1,314.17億
平均值1,528.35億1,431.78億1,409.13億
中位數1,524.10億1,408.43億1,397.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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