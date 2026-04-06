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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.38元下修至-1.11元，其中最高估值2.74元，最低估值-4.15元，預估目標價為26.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.7
|5.4
|5.03
|最低值
|-4.15(-4.15)
|-1.93
|2.54
|3.37
|平均值
|-0.44(-0.29)
|1.45
|3.8
|4.2
|中位數
|-1.11(0.38)
|0.22
|3.87
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,385.59億
|1,499.54億
|1,546.04億
|1,543.19億
|最低值
|1,314.20億
|1,341.15億
|1,371.64億
|1,465.62億
|平均值
|1,346.50億
|1,412.43億
|1,452.03億
|1,498.28億
|中位數
|1,341.16億
|1,411.56億
|1,438.08億
|1,486.04億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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