鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估下修至8.26元，預估目標價為169.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.52元下修至8.26元，其中最高估值8.91元，最低估值7.62元，預估目標價為169.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.91(8.87)
|10.72
|12.64
|最低值
|7.62(7.62)
|8.11
|10.15
|平均值
|8.27(8.4)
|9.45
|11.06
|中位數
|8.26(8.52)
|9.57
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.99億
|35.69億
|39.23億
|最低值
|28.08億
|30.51億
|35.60億
|平均值
|29.52億
|33.27億
|36.81億
|中位數
|29.55億
|33.54億
|35.61億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.74
|4.01
|4.36
|6.08
|營業收入
|22.70億
|18.10億
|19.15億
|23.92億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華爾街投行薪資曝！高盛非最高、頂級分析師年薪破27萬美元但「代價驚人」
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class AHLI-US的目標價調降至180.5元，幅度約5.99%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class AHLI-US的目標價調降至196元，幅度約3.21%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇