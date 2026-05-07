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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估下修至8.26元，預估目標價為169.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.52元下修至8.26元，其中最高估值8.91元，最低估值7.62元，預估目標價為169.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值8.91(8.87)10.7212.64
最低值7.62(7.62)8.1110.15
平均值8.27(8.4)9.4511.06
中位數8.26(8.52)9.5710.4

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值30.99億35.69億39.23億
最低值28.08億30.51億35.60億
平均值29.52億33.27億36.81億
中位數29.55億33.54億35.61億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS6.744.014.366.08
營業收入22.70億18.10億19.15億23.92億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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