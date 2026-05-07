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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.87元，其中最高估值3.02元，最低估值2.65元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.02(3.02)3.814.073.24
最低值2.65(2.65)2.793.013.24
平均值2.83(2.82)3.183.483.24
中位數2.87(2.82)3.193.423.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.14億33.56億35.70億35.36億
最低值30.50億32.34億33.82億35.36億
平均值30.85億32.99億34.91億35.36億
中位數30.81億33.01億35.06億35.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.311.041.411.792.11
營業收入20.75億23.08億24.26億25.86億28.25億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNYT

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