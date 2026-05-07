鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.87元，其中最高估值3.02元，最低估值2.65元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.02(3.02)
|3.81
|4.07
|3.24
|最低值
|2.65(2.65)
|2.79
|3.01
|3.24
|平均值
|2.83(2.82)
|3.18
|3.48
|3.24
|中位數
|2.87(2.82)
|3.19
|3.42
|3.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.14億
|33.56億
|35.70億
|35.36億
|最低值
|30.50億
|32.34億
|33.82億
|35.36億
|平均值
|30.85億
|32.99億
|34.91億
|35.36億
|中位數
|30.81億
|33.01億
|35.06億
|35.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.31
|1.04
|1.41
|1.79
|2.11
|營業收入
|20.75億
|23.08億
|24.26億
|25.86億
|28.25億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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