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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元下修至-0.2元，其中最高估值0.07元，最低估值-1.39元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.07(0.11)0.420.48-0.37
最低值-1.39(-0.46)-0.35-0.42-0.37
平均值-0.3(-0.1)-0.050.06-0.37
中位數-0.2(-0.05)-0.120.12-0.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值385.95億397.41億404.38億405.27億
最低值362.00億364.49億366.06億369.61億
平均值372.42億378.81億383.07億389.59億
中位數371.14億376.37億383.60億391.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.80-3.82-1.28-4.620.29
營業收入121.86億338.17億413.25億392.97億373.23億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWBD

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