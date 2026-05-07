鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元下修至-0.2元，其中最高估值0.07元，最低估值-1.39元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.07(0.11)
|0.42
|0.48
|-0.37
|最低值
|-1.39(-0.46)
|-0.35
|-0.42
|-0.37
|平均值
|-0.3(-0.1)
|-0.05
|0.06
|-0.37
|中位數
|-0.2(-0.05)
|-0.12
|0.12
|-0.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|385.95億
|397.41億
|404.38億
|405.27億
|最低值
|362.00億
|364.49億
|366.06億
|369.61億
|平均值
|372.42億
|378.81億
|383.07億
|389.59億
|中位數
|371.14億
|376.37億
|383.60億
|391.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|0.29
|營業收入
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
|373.23億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華納兄弟探索股東通過併購案 派拉蒙收購邁向完成
- 財測翻車後反擊！Netflix啟動250億美元庫藏股計畫 出手穩股價
- 〈財報〉Netflix創辦人哈斯汀宣布離開董事會、財測失利 盤後重挫9%
- 佩佩豬、芝麻街入列！網飛推無廣告兒童遊戲App 強化家庭訂戶黏著度
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇