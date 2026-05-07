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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至6.47元，預估目標價為275.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.47元，其中最高估值6.56元，最低估值6.22元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.56(6.56)8.8111.4914.71
最低值6.22(6.19)7.589.5211.3
平均值6.46(6.36)8.1410.2612.74
中位數6.47(6.35)8.1510.1912.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.95億41.74億49.93億58.82億
最低值32.91億37.99億43.81億50.47億
平均值33.26億39.59億46.90億55.10億
中位數33.26億39.71億46.86億54.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.240.072.945.783.48
營業收入10.99億13.05億16.97億20.72億27.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPODD

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