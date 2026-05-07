鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至6.47元，預估目標價為275.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.47元，其中最高估值6.56元，最低估值6.22元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.56(6.56)
|8.81
|11.49
|14.71
|最低值
|6.22(6.19)
|7.58
|9.52
|11.3
|平均值
|6.46(6.36)
|8.14
|10.26
|12.74
|中位數
|6.47(6.35)
|8.15
|10.19
|12.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.95億
|41.74億
|49.93億
|58.82億
|最低值
|32.91億
|37.99億
|43.81億
|50.47億
|平均值
|33.26億
|39.59億
|46.90億
|55.10億
|中位數
|33.26億
|39.71億
|46.86億
|54.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.24
|0.07
|2.94
|5.78
|3.48
|營業收入
|10.99億
|13.05億
|16.97億
|20.72億
|27.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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