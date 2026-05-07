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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為200.00元

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根據FactSet最新調查，共38位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.15元，其中最高估值2.48元，最低估值1.85元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值2.48(2.48)3.684.296.2
最低值1.85(1.9)2.432.775.18
平均值2.16(2.13)2.993.795.7
中位數2.15(2.1)3.033.755.62

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值61.01億87.51億110.21億155.63億
最低值57.96億67.18億75.33億102.85億
平均值59.51億77.92億97.75億142.56億
中位數59.41億78.78億99.54億150.82億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.540.510.290.75
營業收入27.03億26.79億32.33億40.07億

詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARM

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