鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為200.00元
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根據FactSet最新調查，共38位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.15元，其中最高估值2.48元，最低估值1.85元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|2.48(2.48)
|3.68
|4.29
|6.2
|最低值
|1.85(1.9)
|2.43
|2.77
|5.18
|平均值
|2.16(2.13)
|2.99
|3.79
|5.7
|中位數
|2.15(2.1)
|3.03
|3.75
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|61.01億
|87.51億
|110.21億
|155.63億
|最低值
|57.96億
|67.18億
|75.33億
|102.85億
|平均值
|59.51億
|77.92億
|97.75億
|142.56億
|中位數
|59.41億
|78.78億
|99.54億
|150.82億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.54
|0.51
|0.29
|0.75
|營業收入
|27.03億
|26.79億
|32.33億
|40.07億
詳細資訊請看美股內頁：
安謀控股公司(ARM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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