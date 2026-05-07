鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.67元，其中最高估值0.83元，最低估值0.58元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.33
|1.48
|1.84
|最低值
|0.58(0.58)
|0.8
|1.02
|1.84
|平均值
|0.69(0.7)
|1.07
|1.34
|1.84
|中位數
|0.67(0.74)
|1.08
|1.43
|1.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.38億
|79.16億
|89.27億
|91.63億
|最低值
|64.13億
|67.65億
|71.25億
|77.60億
|平均值
|66.60億
|72.46億
|79.57億
|84.61億
|中位數
|66.42億
|71.43億
|77.43億
|84.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.13
|-0.12
|-0.10
|0.19
|0.54
|營業收入
|38.28億
|41.29億
|44.98億
|49.47億
|58.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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