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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.67元，預估目標價為65.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.66元下修至-0.67元，其中最高估值-0.5元，最低估值-1.06元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.5(-0.5)0.692.313.91
最低值-1.06(-1.06)-2.24-1.57-1.55
平均值-0.72(-0.71)-0.8-0.291.18
中位數-0.67(-0.66)-0.77-0.941.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.56億9.00億21.04億26.07億
最低值3.67億4.40億8.17億23.73億
平均值4.07億7.20億16.83億24.90億
中位數4.06億7.30億18.42億24.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.36-0.41-0.49-1.31-1.16
營業收入0.00855萬5,539萬1.66億1.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPLD

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