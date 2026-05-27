鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.67元，預估目標價為65.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.66元下修至-0.67元，其中最高估值-0.5元，最低估值-1.06元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.5(-0.5)
|0.69
|2.31
|3.91
|最低值
|-1.06(-1.06)
|-2.24
|-1.57
|-1.55
|平均值
|-0.72(-0.71)
|-0.8
|-0.29
|1.18
|中位數
|-0.67(-0.66)
|-0.77
|-0.94
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.56億
|9.00億
|21.04億
|26.07億
|最低值
|3.67億
|4.40億
|8.17億
|23.73億
|平均值
|4.07億
|7.20億
|16.83億
|24.90億
|中位數
|4.06億
|7.30億
|18.42億
|24.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至60元，幅度約9.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.66元，預估目標價為55.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至55元，幅度約3.77%
- 〈美股盤後〉美伊協議露曙光 道瓊尾盤急拉 睽違三個月再創收盤新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇