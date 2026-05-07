鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為246.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.89元，其中最高估值8.2元，最低估值6.63元，預估目標價為246.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.2(8.2)
|9.57
|10.87
|11.91
|最低值
|6.63(6.89)
|7.52
|9.51
|10.86
|平均值
|7.69(7.66)
|8.94
|10.31
|11.39
|中位數
|7.89(7.75)
|9.1
|10.39
|11.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.38億
|59.90億
|63.17億
|66.29億
|最低值
|52.57億
|58.04億
|61.53億
|66.03億
|平均值
|53.68億
|58.83億
|62.18億
|66.16億
|中位數
|53.86億
|58.86億
|62.16億
|66.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|4.38
|4.96
|6.30
|6.11
|營業收入
|27.65億
|29.88億
|32.83億
|36.31億
|39.39億
詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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