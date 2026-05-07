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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為246.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.89元，其中最高估值8.2元，最低估值6.63元，預估目標價為246.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.2(8.2)9.5710.8711.91
最低值6.63(6.89)7.529.5110.86
平均值7.69(7.66)8.9410.3111.39
中位數7.89(7.75)9.110.3911.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.38億59.90億63.17億66.29億
最低值52.57億58.04億61.53億66.03億
平均值53.68億58.83億62.18億66.16億
中位數53.86億58.86億62.16億66.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.664.384.966.306.11
營業收入27.65億29.88億32.83億36.31億39.39億

詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSITT

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