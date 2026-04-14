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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至7.66元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.43元上修至7.66元，其中最高估值8.16元，最低估值6.89元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.16(8.16)9.5710.8711.81
最低值6.89(6.89)7.528.810.86
平均值7.55(7.5)8.6410.0711.34
中位數7.66(7.43)8.9410.3111.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.14億59.90億63.17億66.29億
最低值52.57億57.48億61.28億64.89億
平均值53.04億58.37億61.92億65.59億
中位數52.89億58.32億61.61億65.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.664.384.966.306.11
營業收入27.65億29.88億32.83億36.31億39.39億

詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSITT

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