鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估上修至7.43元，預估目標價為235.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.23元上修至7.43元，其中最高估值8.16元，最低估值6.89元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.16(8.1)
|9.41
|10.62
|10.86
|最低值
|6.89(6.89)
|7.52
|8.54
|9.73
|平均值
|7.5(7.41)
|8.42
|9.43
|10.3
|中位數
|7.43(7.23)
|8.08
|9.18
|10.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.14億
|59.90億
|63.17億
|66.29億
|最低值
|52.57億
|57.48億
|61.69億
|66.29億
|平均值
|53.07億
|58.44億
|62.43億
|66.29億
|中位數
|52.89億
|58.39億
|62.43億
|66.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|4.38
|4.96
|6.30
|6.11
|營業收入
|27.65億
|29.88億
|32.83億
|36.31億
|39.39億
詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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