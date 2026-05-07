鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-7.84元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.97元下修至-7.84元，其中最高估值-5.9元，最低估值-9.33元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-5.9(-5.9)
|-5.48
|-4.7
|15.37
|最低值
|-9.33(-8.99)
|-10.75
|-10.5
|-5.07
|平均值
|-7.77(-7.21)
|-7.15
|-6.19
|1.67
|中位數
|-7.84(-6.97)
|-6.72
|-5.52
|-0.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.00
|1.64億
|3.96億
|35.72億
|最低值
|0.00
|0.00
|1,430萬
|4.69億
|平均值
|0.00
|2,347萬
|2.17億
|15.27億
|中位數
|0.00
|0.00
|2.48億
|9.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.93
|-3.44
|-4.14
|-3.80
|-5.63
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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