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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-7.84元，預估目標價為110.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.97元下修至-7.84元，其中最高估值-5.9元，最低估值-9.33元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-5.9(-5.9)-5.48-4.715.37
最低值-9.33(-8.99)-10.75-10.5-5.07
平均值-7.77(-7.21)-7.15-6.191.67
中位數-7.84(-6.97)-6.72-5.52-0.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.001.64億3.96億35.72億
最低值0.000.001,430萬4.69億
平均值0.002,347萬2.17億15.27億
中位數0.000.002.48億9.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.93-3.44-4.14-3.80-5.63
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPCVX

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