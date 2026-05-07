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鉅亨速報 - Factset 最新調查：IonQ Inc(IONQ-US)EPS預估上修至-1.2元，預估目標價為60.50元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對IonQ Inc(IONQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.45元上修至-1.2元，其中最高估值0.12元，最低估值-2.08元，預估目標價為60.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.12(-0.76)-0.74-1.3-1.1
最低值-2.08(-2.4)-2.62-1.79-1.67
平均值-1.14(-1.55)-1.55-1.55-1.39
中位數-1.2(-1.45)-1.43-1.55-1.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.74億4.18億7.44億9.49億
最低值2.35億3.05億4.14億6.77億
平均值2.50億3.62億5.62億7.81億
中位數2.41億3.55億5.25億7.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.77-0.25-0.78-1.56-1.82
營業收入210萬1,113萬2,204萬4,307萬1.30億

詳細資訊請看美股內頁：
IonQ Inc(IONQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIONQ

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